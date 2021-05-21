У Києві затримали фотографа, який погрозами та шантажем схиляв дітей до порносесій

Правоохоронці за участю Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції викрили у Києві фотографа, який створював порнографічні матеріали з дітьми.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Як зазначається у повідомленні, під час досудового розслідування з’ясувалося, що 38-річний чоловік працював дитячим фотографом у Києві, а також організовував екскурсії в одному зі столичних музеїв.

«У ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що, маючи можливість ввійти у довіру до дітей віком від 8-ми до 18-ти років, фігурант примушував їх шляхом шантажу та погроз брати участь у створенні порнографічного контенту. Цей контент був розповсюджений на території США та країн Євросоюзу. Завдяки спільній співпраці з колегами із зазначених країн було отримано додаткову інформацію, що підтверджує участь у скоєнні злочину саме цього громадянина», - повідомив начальник Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції Євгеній Макаров.

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Нині час відомо, що отримані фото- та відеоматеріали, аби приховати від сторонніх, чоловік зберігав у санкційному хмарному сховищі. При цьому встановлено, що з IP-адреси, яку використовував фотограф, здійснюється систематичне розповсюдження дитячої порнографії, а це - понад 400 файлів.

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«За місцем проживання зловмисника правоохоронці провели санкціонований обшук. У нього вилучено доказову базу, порноконтент за участю дітей - понад 10 гігабайт, мобільні термінали і комп’ютерну техніку, яка використовувалася під час створення цього контенту» , - зазначив Макаров.

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Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до управління поліції для проведення першочергових слідчих дій. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301-1 Кримінального кодексу України (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

Повідомляється також, що викрили його протиправну діяльність представники Департаментів захисту інтересів суспільства і держави, міжнародного поліцейського співробітництва разом зі слідчими Деснянського управління поліції Києва та за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва. Також за сприяння Посольства США в Україні та Федерального бюро розслідувань США додатково отримано вичерпні дані, які вказують на протиправну діяльність киянина.

Наразі правоохоронці встановлюють дітей, які постраждали внаслідок дій фігуранта. У випадку доведення вини йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У поліції також закликають всіх, хто має інформацію про протиправну діяльність правопорушника, звертатися до Департаменту захисту інтересів суспільства і держави НПУ за електронною адресою dzisd@police.gov.ua.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому 2021 року Верховна Рада посилила відповідальність за виробництво та поширення дитячої порнографії, ухваливши закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської Конвенції)» шляхом внесення змін до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та Закону України «Про охорону дитинства».