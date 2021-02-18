До 12 років тюрми: Рада посилила покарання за дитячу порнографію

Верховна Рада посилила відповідальність за виробництво та поширення дитячої порнографії.

Як передає кореспондент Укрінформу, за ухвалення закону №3055 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської Конвенції)» шляхом внесення змін до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та Закону України «Про охорону дитинства» проголосували 294 народних депутати за необхідного мінімуму 226 голосів.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської Конвенції)» доповнює статтю 155 Кримінального кодексу положенням, згідно з яким вчинення повнолітньою особою дій сексуального характеру, пов’язаних із проникненням в тіло особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, каратиметься обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Водночас у Кримінальний кодекс додано нову статтю «Домагання дитини для сексуальних цілей». Так, пропозиція зустрічі, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем або технологій, зроблена повнолітньою особою особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, з метою вчинення щодо неї будь-яких дій сексуального характеру або розпусних дій, може каратися обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пропозиція зустрічі з метою втягнення малолітньої особи у виготовлення дитячої порнографії може загрожувати позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо такі дії вчинятимуться повторно або за попередньою змовою групою осіб, то покарання може бути визначене позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ще однією новелою ухваленого закону є покарання за свідоме одержання доступу до дитячої порнографії, володіння нею, її придбання, ввезення, виготовлення, збут або розповсюдження.

Так, за свідоме одержання доступу до такої продукції громадяни можуть отримати покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від 2 до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ввезення в Україну дитячої порнографії з метою збуту чи розповсюдження або її зберігання каратимуться позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За виготовлення, розповсюдження або збут дитячої порнографії, або примушування неповнолітньої особи до участі в створенні дитячої порнографії пропонується позбавляти волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Окрім того, передбачено кримінальну відповідальність за проведення видовищного заходу сексуального характеру за участю неповнолітніх. Такі дії можуть загрожувати позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.