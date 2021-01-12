На Дніпропетровщині судять «банду педофілів», яка 16 років знущалася з дітей

На Дніпропетровщині опинилися на лаві підсудних учасники злочинної групи, які протягом 16 років ґвалтували, розбещували дітей та розповсюджували дитячу порнографію в інтернеті.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської обласної прокуратури, передає Укрінформ.

"Дніпропетровською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно шістьох осіб за вчинення низки злочинів проти статевої свободи дітей. Четверо з них у складі організованої групи протягом тривалого часу ґвалтували малолітніх дітей, виготовляли та розповсюджували за грошову винагороду продукцію, що містила дитячу порнографію", - йдеться у повідомленні.

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Злочинну діяльність двоє учасників групи розпочали ще у 2002 році та поступово залучили до неї ще двох осіб. Знущання над дітьми учасники групи фіксували на відео, які у подальшому розповсюджували у мережі Інтернет.

Серед причетних до злочинів осіб були три молоді жінки (одна з них - колишня жертва ґвалтівників), які примушували до участі у створенні порнографічної продукції та до сексуальної експлуатації власних дітей.

Судовий розгляд кримінального провадження триває.