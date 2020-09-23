В Україні представили перший онлайн-курс з цифрових прав та безпеки дітей в інтернеті

В Україні представили перший онлайн-курс з цифрових прав та безпеки для дітей, які через карантин все більше часу проводять в інтернеті.

Онлайн-курс на брифінгу в Укрінформі презентувало ГО «МІНЗМІН» за підтримки Євросоюзу.

«У зв’язку з тим, що на карантині діти більше часу почали проводити в соціальних мережах, в інтернеті, так само як і батьки, вчителі – актуальність теми ще більше зросла, тому ще все більше загроз і небезпеки чекає на дітей у соціальних мережах та в інтернеті. І якщо на початку проєкту ми хотіли залучити близько 500 дітей, то після двох тижнів відкритої реєстраційної форми у нас вже є більше 2 тисяч учасників», - розповіла Вікторія Омельяненко, стипендіатка програми Eastern Partnership Civil Society Facility, авторка курсу, керівниця аналітичного відділу "МІНЗМІН".

За задумом, курс має підвищити цифрові компетенції дітей і покращити їхню обізнаність про загрози в цифровому світі, про які розповіла генеральна директорка з євроінтеграції Міністерства цифрової трансформації Гульсанна Мамедієва.

«Світова статистика показує, що 18 хвилин достатньо, щоб отримати від дитини її оголене фото. Одна третина матеріалів, що підпадає під класифікацію дитяча порнографія, зроблена самими дітьми. Щомиті 50-70 тисяч інтернет-юзерів намагаються налагодити контакт з дитиною у вчиненні сексуального насильства. 50% дітей страждають від серйозного кібербулінгу. Ми розуміємо, наскільки діти є незахищені, коли переписуються з незнайомцями. А з пандемією це все ще погіршується, бо діти більше часу проводять в інтернеті», - зазначила урядовиця.

На факторі карантину, коли діти більше часу проводять в інтернеті і де на них чекають різні небезпеки, наголосила й експертка з цифрових прав та безпеки Експертного центру з прав людини, авторка курсу, керівниця зі стратегічного розвитку "МІНЗМІН"Анастасія Апетик.

«Коронавірус змусив перенести наше життя в цифру і великим викликом для нас стало навчання онлайн. Відповідно за час карантину батьки й вчителі задумалися над запитаннями – що я можу зробити, щоб убезпечити свою дитину у мережі, які права у моєї дитини в онлайн, з якого віку можна реєструватись у соціальних мережах, як перевірити правдивість інформації в мережі? Цей курс дає відповіді на ці запитання», - сказала учасниця проєкту.

Онлайн-курс покликаний пояснити дітям від 13 до 18 років основи безпечної поведінки в соцмережах і допоможе їм зрозуміти власні цифрові права та навчитися критично мислити. Курс є безкоштовний і складається з 7 динамічних відео, мемів і цікавих завдань. До кожної теми авторки підготували чекліст з підбірками ігор, відео та книг. Програма курсу та завдання адаптовані як для навчання в класі, так і для дистанційних уроків, а також корисні для вчителів і батьків, які дбають про безпеку дітей в інтернеті. Онлайн-курс із цифрових прав та безпеки для дітей стартує 28 вересня та є відкритим для реєстрації. Курс створений громадською організацією "МІНЗМІН" за фінансової підтримки Європейського Союзу.

За дослідженням Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, у 2018 році понад 77 тисяч дітей зазнали переслідувань у мережі, а близько 60 тисяч перебували в групі ризику через підштовхування в мережі до насильства.