Премію імені Георгія Гонгадзе отримала ведуча ток-шоу «Зворотний відлік»

Лауреатом премії імені Георгія Гонгадзе 2021 року стала журналістка, ведуча ток-шоу «Зворотний відлік» Мирослава Барчук.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, церемонія нагородження транслювалася з Національного музею Тараса Шевченка в прямому ефірі на суспільному телеканалі UA: Культура.

Оголошення лауреата премії традиційно відбулося 21 травня, в день народження журналіста Георгія Гонгадзе.

«Я відчуваю біль і сум, але я відчуваю радість також. Сум за те, що Георгія з нами сьогодні немає і він залишився в пам’яті лише нашій. Але я радію, що ми змогли разом створити таку премію, таку платформу, де ми можемо відзначити тих, хто зберігає чи працює над збереженням довіри і пошуком правди в Україні», - підкреслила дружина Георгія Гонгадзе, керівниця Української служби “Голосу Америки” Мирослава Гонгадзе.

Участь у церемонії взяли також цьогорічні фіналісти премії - головний редактор Liga.net Борис Давиденко та головна редакторка Reporters Марічка Паплаускайте.

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Цього року церемонія нагородження вже вдруге відбулася у телеформаті. Ведучими події знову стали Юрій Макаров та Ольга Сніцарчук.

Премія імені Георгія Гонгадзе – нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з Києво-Могилянською Бізнес-Школою, Асоціацією випускників kmbs та виданням «Українська правда». Лауреатом премії 2020 року став публіцист і телеведучий Павло Казарін. Першим лауреатом премії 2019 року став журналіст Вахтанг Кіпіані.

Фото: Український ПЕН