Розмитнити авто можна буде через «Дію»

Розмитнити авто можна буде через «Дію»

Укрінформ
Влада планує найближчим часом спростити процедуру митного оформлення транспортних засобів, надавши можливість розмитнювати через портал та застосунок Дія.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Телеграмі після наради з «Офісом простих рішень та результатів» , Міністерством цифрової трансформації та Міністерством фінансів.

«Проєкт, який має полегшити процедуру розмитнення автомобілів, отримав мою повну підтримку. Згідно з пропозиціями, розмитнити авто можна буде просто за допомогою смартфона — через портал та застосунок Дія», - зазначив Прем'єр.

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На його переконання, усунення бюрократичних перепон, мінімізація людського фактора й викорінення корупції стануть поштовхом до реформи митниці.

Водночас, підкреслив Шмигаль, розмитнення має бути справедливим для кожного. «Доручив Міністерству фінансів та Мінцифри опрацювати й подати остаточні пропозиції до зазначеного проєкту», - написав глава уряду.

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Як повідомляв Укрінформ, бренд і концепцію застосунку та порталу "Дія" представили 27 вересня 2019 року в Києві. У першій версії додатку були доступні 33 онлайн-послуги та низка електронних документів.

У жовтні 2020 року Мінцифри презентувало оновлений додаток "Дія 2.0" та запустило низку нових адміністративних послуг на порталі "Дія".

17 травня 2021 року презентовано нові послуги в "Дії". Зокрема, запущено автоматичну реєстрацію ФОП, послуги зі сплати податків та подання податкової декларації, нові послуги для будівельної галузі, з реєстрації майнових прав, онлайн-прописка тощо.

За даними Міністерства цифрової трансформації, послугами та документами у застосунку або на порталі «Дія» користується кожен четвертий українець.

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