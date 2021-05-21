Розмитнити авто можна буде через «Дію»

Влада планує найближчим часом спростити процедуру митного оформлення транспортних засобів, надавши можливість розмитнювати через портал та застосунок Дія.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Телеграмі після наради з «Офісом простих рішень та результатів» , Міністерством цифрової трансформації та Міністерством фінансів.

«Проєкт, який має полегшити процедуру розмитнення автомобілів, отримав мою повну підтримку. Згідно з пропозиціями, розмитнити авто можна буде просто за допомогою смартфона — через портал та застосунок Дія», - зазначив Прем'єр.

На його переконання, усунення бюрократичних перепон, мінімізація людського фактора й викорінення корупції стануть поштовхом до реформи митниці.

Водночас, підкреслив Шмигаль, розмитнення має бути справедливим для кожного. «Доручив Міністерству фінансів та Мінцифри опрацювати й подати остаточні пропозиції до зазначеного проєкту», - написав глава уряду.

Як повідомляв Укрінформ, бренд і концепцію застосунку та порталу "Дія" представили 27 вересня 2019 року в Києві. У першій версії додатку були доступні 33 онлайн-послуги та низка електронних документів.

У жовтні 2020 року Мінцифри презентувало оновлений додаток "Дія 2.0" та запустило низку нових адміністративних послуг на порталі "Дія".

17 травня 2021 року презентовано нові послуги в "Дії". Зокрема, запущено автоматичну реєстрацію ФОП, послуги зі сплати податків та подання податкової декларації, нові послуги для будівельної галузі, з реєстрації майнових прав, онлайн-прописка тощо.

За даними Міністерства цифрової трансформації, послугами та документами у застосунку або на порталі «Дія» користується кожен четвертий українець.