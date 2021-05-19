Уряд у середу планує створити Раду з розвитку креативної економіки

Кабінет Міністрів у середу може затвердити проєкт постанови про утворення Ради з розвитку креативної економіки.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на порядок денний засідання, оприлюднений на Урядовому порталі, ініціював розгляд цього питання міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Глава МКІП також вніс на розгляд колег Концепцію Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року.

Міністр фінансів Сергій Марченко ініціював розгляд питання про проведення у 2021 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков - внесення змін до плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного кордону, територій, прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим. Він пропонує також утворити Київський інститут Національної гвардії України.

Міністри можуть погодити підписання листа-угоди про доповнення до Грантової угоди між урядом України та Державним спеціалізованим підприємством “Чорнобильська АЕСˮ як одержувачем і Європейським банком реконструкції та розвитку. Також може бути перерозподілено деякі видатки державного бюджету, передбачені Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів на 2021 рік.

Планується затвердити комплексний план заходів щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень, членів їх сімей.

Урядовці мають намір змінити перелік центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях.

У порядку денному - затвердження вимог до техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проєкта зі значними інвестиціями.

Члени уряду можуть змінити положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду України, врегулювати деякі питання реалізації закону про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917―1991 років, а також внести зміни до правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР.

Міністри розглянуть і погодять низку законопроєктів, які потім внесуть на розгляд Верховної Ради. Зокрема, зміни до Кодексу законів про працю щодо удосконалення процедури вирішення індивідуальних трудових спорів, до Бюджетного кодексу щодо стимулювання інноваційної діяльності бюджетних установ, а також зміни до деяких законів України щодо обмеження вмісту трансжирних кислот у харчових продуктах.

Вони також можуть погодити проєкти указів президента про Стратегію комунікації державної політики євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року, про призначення стипендій та довічних державних стипендій видатним діячам освіти.