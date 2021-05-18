Правоохоронці проводять обшуки в Інспекції з питань підготовки моряків

Правоохоронці проводять обшуки в Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків у Києві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим.

"Прокуратура автономії спільно з СУ ГУ СБУ в АР Крим проводять санкціонований обшук в Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків у м. Києві", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, інспекція може бути причетна до видачі морякам кваліфікаційних посвідчень на основі документів про працю на суднах, які здійснюють заходження до закритих Україною портів Кримського півострова для розвантаження та завантаження різного роду вантажів, а також періодично проходять у закритих портах півострова інспекції та перевірки. Тобто, видача морякам посвідчень здійснюється на основі незаконних документів, отриманих на тимчасово окупованому півострові.

У прокуратурі заявляють, що організація ухиляється від виконання раніше винесеної судом ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в її віданні.

Досудове розслідування відбувається в рамках кримінального провадження за ч.ч. 1, 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) ККУ.