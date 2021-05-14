Схема на квартирах: ДБР розповіло про обшуки у комунальників Києва

Державне бюро розслідувань провело обшуки на столичному комунальному підприємстві «Житлоінвестбуд — УКБ».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДБР.

"Слідчі територіального управління ДБР Києва провели обшуки у КП «Житлоінвестбуд — УКБ» за фактом зловживання службовим становищем його екскерівником. Попередньо встановлено, що експосадовець розробив злочинну схему і використовував у власних цілях підконтрольне підприємство", - ідеться у повідомленні.

ДБР встановило, що колишній директор комунального підприємства створив у Києві благодійне об’єднання, якому було виділено земельну ділянку під будівництво. На цій ділянці розпочалось зведення багатоквартирного будинку. Генеральним підрядником стало інше підконтрольне йому підприємство. Фінансувалось будівництво за рахунок коштів та матеріалів, які економилися на інших підрядах КП "Житлоінвестбуд-УКБ".

"Надалі право власності на житло у вказаному багатоквартирному будинку безоплатно отримали наближені до екскерівника особи, а також його заступник та родичі", - зауявили у ДБР.

13 травня пройшли обшуки на КП «Житлоінвестбуд — УКБ» та комунальнному підприємстві «Київське міське бюро технічної інвентаризації», під час яких вилучені технічна документація на об’єкт будівництва, копії технічних паспортів на квартири.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

Санкція ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомляв Укрінформ, з 11 травня співробітники Головного управління Державної фіскальної служби в Києві за процесуального керівництва Київської прокуратури за останні дніпровели 31 обшук на комунальних підприємствах столиці та у їхніх підрядних компаніях.

Фото: Держбюро розслідувань