ДБР прокоментувало обшуки на «Кузні на Рибальському» та «Богдані»

Державне бюро розслідувань провело обшуки на підприємствах ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» та підрозділах ПАТ «АК «Богдан Моторс» в справі про закупівлю Міністерством оборони неякісної військової техніки за завищеними цінами.

Як передає Укрінформ, про це повідомила речниця ДБР Ольга Чиканова в коментарі «Суспільному».

«У ході досудового слідства вивчаються обставини: перевищення влади посадовими особами Міністерства оборони України, що пов’язано із безпідставним завищенням вартості товарів та послуг і постачання до підрозділів ЗСУ в особливий період неякісної продукції, яка не відповідає вимогам державних стандартів», – розповіла Чиканова.

Вона додала, що ДБР проводить обшуки на низці підприємств у Києві та інших областях.

«Кузня на Рибальському» та «Богдан Моторс» не коментували повідомлення про обшуки.