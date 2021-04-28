Двом посадовцям повідомили про підозру за незаконну вирубку лісу на ₴13 мільйонів

Держбюро розслідувань повідомило про підозру посадовцю лісомисливського господарства та ексгендиректору "Київоблагроліс" щодо завдання державі збитків внаслідок вирубки близько восьми гектарів лісу майже на 13 мільйонів гривень.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба ДБР.

"ДБР повідомило про підозру посадовцю Київського обласного та по м. Києву Управління лісового та мисливського господарства, а також ексгендиректору, головному лісничому та лісничому Державного підприємства "Спеціалізоване лісогосподарське підприємство "Київоблагроліс", - йдеться у повідомленні.

Лісничі незаконно вирубали 8 га лісу / Фото: ДБР

Слідчі ТУ ДБР у Києві встановили, що у 2018-2020 роках лісничі, без проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) та без отримання відповідного висновку, за попередньою змовою здійснювали незаконні суцільні санітарні рубки на земельних ділянках загальною площею близько 8 га, чим заподіяли шкоди державі на майже 13 млн грн.

За попередньою інформацією, службовці при підготовці документів і матеріалів для отримання дозвільних документів (лісорубних квитків) вносили в них неправдиві відомості та надалі забезпечували безпідставне дроблення однорідних лісових ділянок площею не більше 1 га.

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Уточнюється, що це їм давало можливість не отримувати висновок ОВД від Міндовкілля, а йти шляхом спрощеної процедури.

Зазначається, що надалі представники державного лісового агенства затверджували вказані документи та матеріали у відповідних контролюючих органах.

Тож 27 квітня 2021 року службовим особам "Київоблагролісу" повідомлено про підозру у незаконній порубці лісу, вчиненій повторно та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2, ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу). Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

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За інформацією ДБР, того ж дня було повідомлено про підозру службовій особі Київського обласного Управління лісового та мисливського господарства, яка здійснювала погодження документів щодо проведення суцільних санітарних рубок на земділянках площею понад 1 га без проведення оцінки з впливу на довкілля.

Дії цієї особи було кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 ККУ – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Наразі досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, правоохоронці повідомили про підозру двом екскерівникам Шацького національного природного парку щодо вирубки дерев, внаслідок чого державі було завдано майже 17 млн грн збитків.