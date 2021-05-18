У горах Анталії тривають пошуки зниклої українки — МЗС

У горах Анталії тривають пошуки зниклої українки Яни Кривошеї, українські консули тримають цю справу на особливому контролі.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі МЗС.

"Консульство України взаємодіє із жандармерією провінції Анталія з метою пошуку громадянки України Яни Кривошеї та перебуває на зв‘язку із її братом", - зазначили у пресслужбі.

Як повідомили в МЗС, за наявною інформацією, українка здійснювала туристичну подорож у горах турецької Анталії. 10 травня вона мала повернутися до України. Водночас з 2 травня з нею припинився зв‘язок.

"Рятівний спецпідрозділ виявив намет громадянки. Пошукова операція триває, здійснюється аналіз використання стільникового зв‘язку. Українські консули тримають цю справу на особливому контролі", - запевнили в МЗС.

Читайте також: У ДТП в Туреччині загинули двоє громадян України

Як раніше повідомила "Думская" з посиланням на брата зниклої жінки, 42-річна одеситка Яна Кривошея 1 травня вирушила до Туреччини, щоб піднятися на одну з вершин висотою 1715 метрів, не попередивши нікого з родичів або знайомих. Вранці 2 травня вона написала звідти повідомлення матері, в якому привітала її з Великоднем. Телефон жінки залишався включеним до 5 травня. Пошуки Кривошеї почалися 4 травня, після того, як напередодні вона не відповіла на повідомлення від матері.

Вже 12 травня на горі знайшли її намет, в якому залишилися деякі речі, але не було двох рюкзаків. Вершину гори обстежили альпіністи, поліцейські й рятувальники. Під час пошуків вони також оглянули, у тому числі з використанням дрона різні стежки, тупикові маршрути й обриви, проте ніяких слідів зниклої жінки не знайшли.