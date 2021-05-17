Степанов назвав середню ціну однієї дози COVID-вакцини

Середня ціна однієї дози вакцини від COVID-19 становить трохи більше за 7 доларів.

Як передає Укрінформ, про це на засіданні Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Ми маємо 42 млн доз вакцини, які законтрактовані. Згідно з контрактами, які ми отримали, це разом з COVAX, в першому кварталі ми повинні були отримати 3 млн 184 тис. доз, в другому кварталі - 5 млн 16 тис. доз вакцини. Середня ціна на вакцину, яку ми отримали за прямими контрактами, становить 7,52 долара", - сказав Степанов.

Міністр зауважив, що терміни постачання вакцин зриваються по всьому світу через великий попит. За його словами, перемовини з виробниками про постачання вакцин від COVID-19 Україна розпочала ще в липні 2020 року, за повідомленнями компаній постачання вакцин в Україну терміни поставок кінець ІІІ - початок IV кварталу 2021 року.

Як повідомлялося, 14 травня до Верховної Ради надійшло подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Основною причиною подання Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусної інфекції.

Також до парламенту 14 травня надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.