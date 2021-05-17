Музей Революції Гідності увічнить пам'ять, як українці ставали європейською нацією – Ткаченко
Про це він сказав під час пресконференції в Укрінформі стосовно підписання угоди між Національним музеєм Революції Гідності та німецьким архітектурним бюро “Kleihues + Kleihues”.
"На жаль, на мій погляд, ситуація з реалізацією Музею затягнулася. І я радий, що сьогодні ми присутні на події, яка фактично розблоковує початок проєктних, а згодом і будівельних робіт стосовно Музею. Президент пообіцяв публічно розпочати цю роботу, і фактично підписанням цієї угоди, яка надає можливість Музею використовувати авторські права переможців конкурсу, наших німецьких колег, фактично відкриває для нас таку можливість...І будівництво Музею - це увічнення пам'яті про сучасність, і про те, як ми власне ставали європейською нацією", - сказав Ткаченко.
Він зазначив, що події Майдану, які завершилися трагедією Небесної сотні, водночас мають надзвичайну історичну вагу, тому що вони започаткували новий етап в розвитку держави. За його словами, вони зробили неможливим повернення в пострадянське коло, і фактично підтвердили європейський рух України.
Як повідомляв Укрінформ, Національний музей Революції Гідності та німецьке архітектурне бюро «Kleihues + Kleihues» підписали договір про передачу Музеєві авторських майнових прав на реалізацію архітектурного проєкту – будівництво Національного музею Революції Гідності на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві.