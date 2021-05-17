Музей Революції Гідності увічнить пам'ять, як українці ставали європейською нацією – Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголосив, що будівництво Національного музею Революції Гідності стане увічненням пам'яті про те, як українці ставали європейською нацією.

Про це він сказав під час пресконференції в Укрінформі стосовно підписання угоди між Національним музеєм Революції Гідності та німецьким архітектурним бюро “Kleihues + Kleihues”.

"На жаль, на мій погляд, ситуація з реалізацією Музею затягнулася. І я радий, що сьогодні ми присутні на події, яка фактично розблоковує початок проєктних, а згодом і будівельних робіт стосовно Музею. Президент пообіцяв публічно розпочати цю роботу, і фактично підписанням цієї угоди, яка надає можливість Музею використовувати авторські права переможців конкурсу, наших німецьких колег, фактично відкриває для нас таку можливість...І будівництво Музею - це увічнення пам'яті про сучасність, і про те, як ми власне ставали європейською нацією", - сказав Ткаченко.

Він зазначив, що події Майдану, які завершилися трагедією Небесної сотні, водночас мають надзвичайну історичну вагу, тому що вони започаткували новий етап в розвитку держави. За його словами, вони зробили неможливим повернення в пострадянське коло, і фактично підтвердили європейський рух України.

Як повідомляв Укрінформ, Національний музей Революції Гідності та німецьке архітектурне бюро «Kleihues + Kleihues» підписали договір про передачу Музеєві авторських майнових прав на реалізацію архітектурного проєкту – будівництво Національного музею Революції Гідності на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві.