Музей Майдану: із німецькими архітекторами підписали угоду, що розблокує будівництво

Музей Майдану: із німецькими архітекторами підписали угоду, що розблокує будівництво

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Укрінформ
Національний музей Революції Гідності та німецьке архітектурне бюро «Kleihues + Kleihues» підписали договір про передачу Музеєві авторських майнових прав на реалізацію архітектурного проєкту – будівництво Національного музею Революції Гідності на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві.

Угоду у прямій трансляції в Укрінформі підписали генеральний директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло та автори проєкту - архітектори Ян Кляйгус і Йоганнес Кресснер (онлайн включенням із Берліна).

Музей Революції Гідності та німецькі архітектори підписали угоду щодо будівництва Музею Майдану / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Участь у пресконференції з цієї нагоди взяли міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та перший заступник голови Українського інституту національної пам’яті Максим Ярмистий.

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Як зазначалося, підписання документа робить можливим подальший розвиток меморіально-музейного комплексу.

Проєкт «Штурм висоти» для Музею отримано за результатом Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу, проведеного за дорученням Кабінету Міністрів України у 2018 році. Переможцями конкурсу стало архітектурне бюро «Кляйгус + Кляйгус» (Kleihues + Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin / Germany). Автори проєкту – Ян Кляйгус і Йоганнес Кресснер.

Як повідомили в Національному музеї Революції Гідності, майже два роки розвиток проєкту був заблокований через недосконалість законодавства з публічних закупівель і нерозвиненість в Україні практики архітектурних конкурсів. Однак Музей зумів переконати закордонних авторів безоплатно передати проєкт, чим розблокував його подальше втілення.

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За задумом архітекторів, будівля Музею на вершині пагорба символізуватиме вирішальний момент штурму цієї висоти 20 лютого 2014 року та розвиватиме цей лейтмотив у концепції споруди, сходження на вершину якої буде можливе зовнішнім пандусом довкола стін – як продовження меморіального шляху алеї.

У будівлі Музею передбачені такі основні складові: місце національних комеморативних заходів, постійна експозиція, простір для тимчасових виставок, дитячий музей, фондосховище та кіноконцертна зала-лекторій, дослідницький центр, медіатека, Дім свободи.

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