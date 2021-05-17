Музей Майдану: із німецькими архітекторами підписали угоду, що розблокує будівництво

Національний музей Революції Гідності та німецьке архітектурне бюро «Kleihues + Kleihues» підписали договір про передачу Музеєві авторських майнових прав на реалізацію архітектурного проєкту – будівництво Національного музею Революції Гідності на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві.

Угоду у прямій трансляції в Укрінформі підписали генеральний директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло та автори проєкту - архітектори Ян Кляйгус і Йоганнес Кресснер (онлайн включенням із Берліна).

Музей Революції Гідності та німецькі архітектори підписали угоду щодо будівництва Музею Майдану / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Участь у пресконференції з цієї нагоди взяли міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та перший заступник голови Українського інституту національної пам’яті Максим Ярмистий.

Як зазначалося, підписання документа робить можливим подальший розвиток меморіально-музейного комплексу.

Проєкт «Штурм висоти» для Музею отримано за результатом Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу, проведеного за дорученням Кабінету Міністрів України у 2018 році. Переможцями конкурсу стало архітектурне бюро «Кляйгус + Кляйгус» (Kleihues + Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin / Germany). Автори проєкту – Ян Кляйгус і Йоганнес Кресснер.

Як повідомили в Національному музеї Революції Гідності, майже два роки розвиток проєкту був заблокований через недосконалість законодавства з публічних закупівель і нерозвиненість в Україні практики архітектурних конкурсів. Однак Музей зумів переконати закордонних авторів безоплатно передати проєкт, чим розблокував його подальше втілення.

За задумом архітекторів, будівля Музею на вершині пагорба символізуватиме вирішальний момент штурму цієї висоти 20 лютого 2014 року та розвиватиме цей лейтмотив у концепції споруди, сходження на вершину якої буде можливе зовнішнім пандусом довкола стін – як продовження меморіального шляху алеї.

У будівлі Музею передбачені такі основні складові: місце національних комеморативних заходів, постійна експозиція, простір для тимчасових виставок, дитячий музей, фондосховище та кіноконцертна зала-лекторій, дослідницький центр, медіатека, Дім свободи.