Дробович розповів, на чому зосередиться УІНП у 2021 році

Український інститут національної пам’яті цьогоріч більше зосередиться не на проведенні заходів, а на сфері збереження пам’яті.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив голова УІНП Антон Дробович під час презентації звіту за 2020 рік.

«На цей рік для інституту передбачено дещо більше фінансування, ніж було минулого року. Але якраз на заходи коштів інституту передбачено менше вполовину. Тому, скоріш за все, ми зосередимося більше на питаннях розвитку підвідомчих інституцій – музею та архіву – та на нормотворчій діяльності, а також на питаннях, пов’язаних з політикою, адже, крім проведення заходів, УІНП здійснює політику у сфері збереження пам’яті, і ця друга частина є домінантною в діяльності інституту», - зауважив Дробович.

Він уточнив, що на 2021 рік державним бюджетом передбачено для діяльності інституту 73 млн 374 тис. грн, з яких 29 млн 927 тис. – власне на діяльність УІНП і 43 млн 347 тис. – на діяльність Музею Майдану і Галузевого державного архіву УІНП.

Також він зазначив, що загалом у 2020 році бюджет УІНП, після секвестру навесні, був скорочений до 65 млн грн, а первинно він мав бути 129 млн грн.

«І відповідно якщо йдеться про діяльність інституту - це окрема частина, а також фінансування Музею Революції Гідності і фінансування Галузевого державного архіву УІНП. Тобто фактично це фінансування на три установи», - сказав Дробович.

Він додав, що на заходи у 2020 році було витрачено близько 6 млн грн, було профінансовано 81 захід.

Як повідомляв Укрінформ, Український інститут національної пам’яті оприлюднить цьогоріч аналітичний звіт щодо усунення з публічного простору символіки комуністичного тоталітарного режиму.