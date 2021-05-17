Цифровізація: Шмигаль розповів, як влада вдосконалює держпослуги

Українська влада має намір працювати над розвитком цифрової грамотності населення.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час виступу на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Цифровізація ", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Попереду багато роботи, попереду - розвиток цифрової грамотності серед наших людей для того, щоб не лише 10 млн, а десятки мільйонів змоги користуватися дійсно тими перевагами, які дає цифровізація нашої країни”, - сказав Шмигаль.

За його словами, нині зусилля спрямовані на те, щоб держпослуги для людей стали простими, швидкими та прозорими, щоб кожен зміг швидко реєструвати бізнес та вирішувати низку інших важливих питань.

Дуже приємно, додав Прем'єр, під час спілкування із європейськими колегами, бачити їх здивування тим, наскільки швидко розвивається Україна у напрямку цифровізації. “Ми маємо чим ділитися, а саме досвідом у цифровізації, тому що ми стали дійсно лідерами і не лише в цифровому паспорті, але й в інших доволі швидких цифрових послугах, якій сьогодні є в нашій державі” - сказав глава уряду.

Шмигаль наголосив, що влада не планує зупинятися на цьому шляху, адже попереду багато роботи у напрямку цифровізації.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна працює над створенням доступних цифрових можливостей для всіх груп населення. Він наголосив на тому, що для українського уряду цифрова трансформація є пріоритетом у всіх сферах, і мета - «створити успішну цифрову країну з рівними можливостями для всіх». За словами урядовця, Україна є першою країною у світі з цифровими паспортами і четвертою у Європі – з цифровими посвідченнями водія. Він також розповів про цифровий бренд країни – застосунок Дія. Понад 100 партнерів з державного та приватного сектору приймають цифрові документи у застосунку Дія.