Українські дипломати вшанували пам’ять жертв табору смерті «Маутхаузен»

Посольство України в Австрії взяло участь у неділю у щорічній церемонії вшанування пам'яті жертв концентраційного табору "Маутхаузен".

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Вшанування на території меморіального комплексу "Концтабір Маутхаузен", що у Верхній Австрії неподалік Лінца, проходило з огляду на триваючий в країні карантин: обмеження щодо кількості присутніх, обов’язкове носіння масок та дотримання дистанції. Тим не менше, меморіальний захід проходив за участю декількох тисяч людей з багатьох країн світу.

Українська делегація поклала вінки як до свого національного пам’ятника, так і до меморіалів та пам’ятних дощок низки інших держав. Також вінок було покладено на місці "20-го бараку", де в особливо жорстких умовах утримувалися радянські військовополонені.

"Україна буде мати совість і честь, поки вона матиме пам'ять, а пам'ять вона матимемо завжди", - заявив під час вшанування посол України в Австрії Олександр Щерба.

Пам’ятник українським жертвам "Маутхаузена" встановлений в меморіальній зоні на місці колишніх бараків "СС", де держави створили окремі місця для вшанування пам’яті своїх співвітчизників. На зробленому з каміння пам’ятнику зображена жінка-янгол, яка схилила голову, а в руках тримає калину. Внизу гранітні блоки, на них – зроблений з металу терновий вінок та написи українською та німецькою мовою: "Вічна пам'ять синам і донькам України".

Як відомо, "Маутхаузен" був єдиним концтабором на території Рейху, який за нацистською класифікацією належав до "категорії ІІІ". Ця категорія означала – "знищення через працю". Умови утримання у таборі були найтяжчими в системі нацистських концтаборів. За час існування концтабору через нього та його філії пройшло близько 200 тис. в'язнів 40 національностей, у т. ч. 8,5 тис. жінок. Серед арештантів були також діти й підлітки. Загалом у концтаборі "Маутхаузен" та його філіях з 1938 року і по 5 травня 1945 року загинуло близько 120 тис. осіб, у тому числі тисячі українців.