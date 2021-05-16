Ткаченко - про сталінські репресії: Кожен злочин отримає свою оцінку й свій вирок

Розслідування Биківнянських могил та інших місць поховання жертв сталінських репресій доводять – кожен злочин отримає свою оцінку і свій вирок.

Як передає Укрінформ, про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Фейсбуці.

"Ми – українці – маємо робити висновки, дивлячись в історію. Знищення нас як нації не припинилося. Але розслідування Биківнянських могил та інших місць поховання жертв сталінських репресій доводять – кожен злочин отримає свою оцінку і свій вирок. Кожен злочин. Десятки років. Лише задумайтеся. Десятки років ми намагаємося відновити імена тих, хто був похований у Биківнянських могилах – місця поховання розстріляних сталінською владою людей. На сьогодні це майже 20 тисяч. Розстріляних у київських і не лише в’язницях. А насправді закатованих радянською владою і похованих у Биківнянському лісі – може бути в рази більше", - написав Ткаченко.

Ткаченко вшанував пам’ять жертв сталінських репресій у Биківні / Фото: Олександр Ткаченко, Facebook

За його словами, три радянські комісії упродовж 40 років, розслідуючи масові поховання під Києвом, звинувачували у розстрілах нацистів, приховуючи, що робили цей жах – комуністи. Він зазначив, що їхня партія досі існує, але не в Україні.

Ткаченко додав, що те, що роблять нащадки НКВСівців по усьому світу – жахає, і особливо – цинізм в коментарях стосовно власних злочинів, які досі продовжуються в Криму, на окупованих територіях сходу України та в самій РФ.

"Сьогодні День пам’яті жертв політичних репресій. Прийшов вшанувати пам’ять в колоні разом з колишніми політв’язнями. Бо ми – українці – маємо робити висновки, дивлячись в історію. Мільйони страчених та засланих до Сибіру в 20-ті, 30-ті та повоєнні роки.... Але розслідування Биківнянських могил та інших місць поховання жертв сталінських репресій доводить – кожен злочин отримає свою оцінку і свій вирок. Кожен злочин", - написав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, День пам’яті жертв політичних репресій відзначається згідно з Указом Президента від 21 травня 2007 року, щорічно у третю неділю травня, з метою належного вшанування пам’яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.