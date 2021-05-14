Як знайти репресованих родичів: у Києві презентували освітні ролики
Як передає Укрінформ, про це сказав директор ГДА УІНП Ігор Кулик під час презентації відеороликів, ідеться на сторінці Архіву національної пам’яті у Фейсбуці.
«Багато людей, у тому числі молоді, завдяки пропаганді досі сприймають Радянський Союз немов казкове і безтурботне минуле. Водночас СРСР - це не тільки про стабільність, смачне морозиво, дешеву ковбасу і заводи, що працювали. Це - час страшних репресій, масових розстрілів, знищення свободи, порушення громадянських прав. Найкраще зрозуміти цю епоху можна саме через призму історії власної сім’ї - ледь не кожна родина в Україні постраждала від розкуркулення, виселення, розстрілів. Тому команда Архіву й ініціювала створення відеоінструкцій, які показують, що в Україні є безліч можливостей та інструментів, щоб знайти інформацію про репресованих, дають відповіді на важливі питання за темою», - розповів директор ГДА УІНП Ігор Кулик.
Як зазначається, відео створені на замовлення Архіву національної пам'яті Divaki production. У відео розповідається, що таке Архів національної пам'яті, з чого почати пошук документів про репресованих родичів, в яких архівах шукати інформацію про репресованого родича, як написати заяву в архів, як працює Консультаційний центр з пошуку інформації про репресованих при Архіві національної пам'яті. Переглянути зняті відеоінструкції можна на офіційній Ютуб-сторінці Архіву національної пам’яті.
У Архіві національної пам’яті уточнюють, що презентацію відеоінструкцій приурочено до Дня пам’яті жертв політичних репресій, який цього року в Україні відзначається 16 травня.
Фото: Архів національної пам'яті, Facebook