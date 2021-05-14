Як знайти репресованих родичів: у Києві презентували освітні ролики

Галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті ( ГДА УІНП) презентував п’ять відеороликів, які навчають українців самостійно шукати інформацію про репресованих.

Як передає Укрінформ, про це сказав директор ГДА УІНП Ігор Кулик під час презентації відеороликів, ідеться на сторінці Архіву національної пам’яті у Фейсбуці.

«Багато людей, у тому числі молоді, завдяки пропаганді досі сприймають Радянський Союз немов казкове і безтурботне минуле. Водночас СРСР - це не тільки про стабільність, смачне морозиво, дешеву ковбасу і заводи, що працювали. Це - час страшних репресій, масових розстрілів, знищення свободи, порушення громадянських прав. Найкраще зрозуміти цю епоху можна саме через призму історії власної сім’ї - ледь не кожна родина в Україні постраждала від розкуркулення, виселення, розстрілів. Тому команда Архіву й ініціювала створення відеоінструкцій, які показують, що в Україні є безліч можливостей та інструментів, щоб знайти інформацію про репресованих, дають відповіді на важливі питання за темою», - розповів директор ГДА УІНП Ігор Кулик.

Як зазначається, відео створені на замовлення Архіву національної пам'яті Divaki production. У відео розповідається, що таке Архів національної пам'яті, з чого почати пошук документів про репресованих родичів, в яких архівах шукати інформацію про репресованого родича, як написати заяву в архів, як працює Консультаційний центр з пошуку інформації про репресованих при Архіві національної пам'яті. Переглянути зняті відеоінструкції можна на офіційній Ютуб-сторінці Архіву національної пам’яті.

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У Архіві національної пам’яті уточнюють, що презентацію відеоінструкцій приурочено до Дня пам’яті жертв політичних репресій, який цього року в Україні відзначається 16 травня.

Фото: Архів національної пам'яті, Facebook