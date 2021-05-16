Президент вшанував пам’ять жертв політичних репресій

У День пам’яті жертв політичних репресій від Президента Володимира Зеленського встановили кошик квітів до меморіального знака на в’їзді до Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

Квіти поклали також до братської могили та пам’ятного знака польських поховань на території заповідника. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Тоталітарна система застосовувала варварські методи розправи, руйнуючи тисячі доль і перетворюючи тисячі людей на таборовий пил. Горезвісним символом цих злочинів є Биківнянський ліс на околиці Києва. Упродовж 1937-1941 років він був місцем таємного поховання жертв політичних репресій, закатованих і розстріляних НКВС у київських в'язницях», – цитує Зеленського пресслужба.

Зазначається також, що, на думку істориків, кількість похованих в Биківнянському лісі може становити до 100 тисяч осіб.

«Пам’ятаючи це, сучасне покоління незалежних українців та Українська держава завжди ставитимуть захист життя, здоров’я, свободи й гідності кожної людини як найвищу цінність», – наголосив глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, День пам’яті жертв політичних репресій відзначається згідно з Указом Президента від 21 травня 2007 року, щорічно у третю неділю травня, з метою належного вшанування пам’яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.

Фото: ОП