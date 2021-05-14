Ексдепутату Семенченку оголосили підозру в справі про обстріл телеканалу «112»

Служба безпеки України заявила про розкриття справи вчинення терористичного акту, а саме - обстрілу телеканалу «112» у липні 2019 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що обстріл будівлі телеканалу організував Семен Семенченко. Усе це відбувалося під час виборчої кампанії до Верховної Ради України. Цей теракт був використаний представниками держави-агресора у гібридній війні проти нашої країни. Для вчинення злочину фігурант залучив двох учасників підпорядкованого йому збройного формування”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у червні 2019 року Семенченко, разом зі спільником, провів розвідку місцевості поблизу будівлі телеканалу. Вони обирали оптимальний спосіб вчинення теракту, зокрема, шляхи відходу з місця злочину і наявність камер відеоспостереження. Також Семенченко організував передачу грошей для придбання транспорту та інших засобів, необхідних для здійснення злочину, стверджують в СБУ.

В пресслужбі відзначили, що за початковим задумом організатора, виконавці теракту мали придбати автомобіль, закласти в нього великий обсяг вибухівки. Потім припаркувати авто біля будівлі телеканалу і у визначений час підірвати. Натомість для приховування осіб-виконавців та організатора було прийнято рішення вчинити терористичний акт через обстріл будівлі телеканалу з протитанкового гранатомета.

У ході санкціонованих судом обшуків за місцями проживання фігурантів справи у столиці та Київській області правоохоронці виявили і вилучили транспорт і засоби вчинення протиправних дій, які зловмисники використовували у ході вчинення злочину. Наразі останнім повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів, повідомили в пресслужбі.

Документування протиправної діяльності проводилось СБУ під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва увечері 26 березня обрав для ексдепутата Семенченка запобіжний захід у вигляд тримання під вартою впродовж двох місяців без права внесення застави.

СБУ 24 березня заявила, що викрила і припинила діяльність воєнізованого збройного формування, так званої приватної військової компанії, діяльність якої була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів. За даними спецслужби, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

Організаторами діяльності "ПВК" СБУ називає ексдепутата Семена Семенченка та відомого як "позаштатний агент НАБУ" Євгена Шевченка.

Окрім того, за даними СБУ, Семенченко та Шевченко є можливими організаторами контрабандної схеми із ввезення військових запчастин та товарів подвійного призначення з Росії, які згодом нібито продавали державним підприємствам за завищеними цінами.

У межах розслідування було проведено понад 80 обшуків і вилучено велику кількість зброї.

Фігурантам справи оголосили підозру за статтею 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Шевченку суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб із можливістю внесення застави п’ять мільйонів гривень. 30 березня після внесення застави він вийшов із СІЗО.

29 квітня Печерський районний суд Києва залишив без змін запобіжний захід колишньому народному депутату Семену Семенченку у вигляді тримання під вартою.