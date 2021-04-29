Суд залишив Семенченка під вартою — адвокат

Печерський районний суд Києва залишив без змін запобіжний захід колишньому народному депутату Семену Семенченку у вигляді тримання під вартою.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив адвокат Семенченка Владислав Добош.

“Суд не змінив йому запобіжний захід”, - сказав Добош.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва увечері 26 березня обрав для ексдепутата Семенченка запобіжний захід у вигляд тримання під вартою впродовж двох місяців без права внесення застави.

СБУ 24 березня заявила, що викрила і припинила діяльність воєнізованого збройного формування, так званої приватної військової компанії, діяльність якої була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів. За даними спецслужби, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

Організаторами діяльності "ПВК" СБУ називає ексдепутата Семена Семенченка та відомого як "позаштатний агент НАБУ" Євгена Шевченка.

Окрім того, за даними СБУ, Семенченко та Шевченко є можливими організаторами контрабандної схеми із ввезення військових запчастин та товарів подвійного призначення з Росії, які згодом нібито продавали державним підприємствам за завищеними цінами.

У межах розслідування було проведено понад 80 обшуків і вилучено велику кількість зброї.

Фігурантам справи оголосили підозру за статтею 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Шевченку суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб із можливістю внесення застави п’ять мільйонів гривень. 30 березня після внесення застави він вийшов із СІЗО.