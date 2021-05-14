На переоформлення субсидій дають 5 місяців: які треба документи і куди звертатись

У зв’язку зі змінами у програмі житлових субсидій, переоформити субсидію на наступний опалювальний період можна протягом 5 місяців.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Зокрема зазначається, що з травня 2021 року відбулися зміни у Програмі житлових субсидій.

Для оформлення цього виду допомоги на наступний період громадяни мають подати оновлену заяву та декларацію, зауважують у відомстві.

«З метою уникнення утворення черг, на підставі документів, поданих протягом усіх 5 місяців неопалювального періоду, тобто, у травні – вересні 2021 року, житлова субсидія всім домогосподарствам буде призначена з травня 2021 року», - ідеться в повідомленні.

У Мінсоцполітики просять усіх, хто потребує субсидії, не піддаватися панічним настроям та не створювати масових скупчень, «адже житлова субсидія особам, які звернулися за її призначенням у будь-який місяць з травня до вересня 2021 р., буде нарахована починаючи з травня 2021 року».

Як зазначається, звернутися за оформленням субсидії можна через уповноважених осіб територіальних громад (у тому числі старостати) та ЦНАПи, або – звернувшись безпосередньо до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад.

Також можна заповнені бланки для оформлення субсидії надіслати поштою на адресу органу соціального захисту населення або звернутися через електронний сервіс, який розміщено на офіційному веб-сайт Мінсоцполітики.

Водночас Міністерство соціальної політики просить керівників органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема міст обласних центрів та міст обласного значення провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення з приводу перепризначення субсидій та вжити заходів для упорядкування черговості відвідування громадянами органів соціального захисту населення, ЦНАПів, виконавчих органів територіальних громадян.

Також у відомстві інформують, що наразі Мінсоцполітики додатково аналізує критерії призначення житлових субсидій, визначені Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (зі змінами), з метою спрощення окремих умов їх призначення.

«Що стосується призначення субсидії на підставі рішень комісій, утворених органами місцевої влади та органами місцевого самоврядування, то з урахуванням внесених змін, понад 98 % випадків, що раніше розглядалися комісіями, відтепер будуть призначатися органами соціального захисту населення самостійно на підставі наданих громадянами документів», - зазначають у відомстві.

Таким чином, наголошують у Мінсоцполітики, усім домогосподарствам, які отримували субсидію за рішенням зазначених комісій, субсидія буде призначена на наступний період безпосередньо органами соціального захисту населення. При цьому строк розгляду документів у таких випадках скорочується втричі з 30 до 10 днів.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 14 квітня 2021 року схвалив проєкт постанови, яким посилив адресність надання житлових субсидій для забезпечення державної соціальної підтримки населення.

Нові правила перепризначення субсидій на наступний період почали діяти з 1 травня 2021 року.