Житлові субсидії в Україні: що змінилося з 1 травня

З 1 травня перепризначення субсидій на наступний період відбуватиметься за новим порядком.

Як передає Укрінформ, це передбачено відповідною постановою Кабінету Міністрів.

Згідно з документом, у травні 2021 року призначення житлової субсидії (у тому числі на наступний період) здійснюється лише після подання нових заяви про призначення й надання житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Також проєктом акта пропонується переглянути підходи до врахування майнового стану, зокрема під час призначення житлових субсидій враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо; скасувати діяльність та повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, щодо прийняття рішення про призначення житлових субсидій в окремих випадках за наявності умов, за яких така субсидія не призначається та посилити вимоги під час призначення житлових субсидій у частині здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, 28 квітня, “для більшості отримувачів субсидій нічого не зміниться”.

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За його словами, починаючи з травня цього року отримувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку на її отримання. Заявки можна буде подавати протягом наступних 5 місяців. Зробити це можна також онлайн або поштою.

Він зазначив, що також вводяться деякі нові правила щодо тих, кому субсидія призначатися не буде. Якщо хтось має на депозитному рахунку в банку понад 100 тисяч гривень, купує нову автівку або валюту одноразово на суму понад 50 тисяч гривень — їм субсидію не призначать.

Кабінет Міністрів 14 квітня схвалив проєкт постанови, яким посилив адресність надання житлових субсидій для забезпечення державної соціальної підтримки населення.