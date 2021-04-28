Для більшості отримувачів субсидій нічого не зміниться - Шмигаль

Для більшості отримувачів субсидій із запровадженням нових правил нічого не зміниться.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для більшості отримувачів субсидій нічого не зміниться. Нові правила — це про справедливість. Коли держава збільшує та платить допомогу саме тим, хто цього потребує. Така політика стосується всіх соціальних виплат і процес справедливої верифікації — це державницька позиція, яку ми будемо підтримувати», - сказав Шмигаль.

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За його словами, починаючи з травня цього року отримувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку на її отримання. Заявки можна буде подавати протягом наступних 5 місяців. Зробити це можна також онлайн або поштою.

«92% українців, які отримують субсидію, отримують її у грошовій готівковій формі. З травня всі 100% будуть отримувати субсидію живими грошима», - сказав Прем’єр.

Він зазначив, що також вводяться деякі нові правила щодо тих, кому субсидія призначатися не буде. Якщо хтось має на депозитному рахунку в банку понад 100 тисяч гривень, купує нову автівку або валюту одноразово на суму понад 50 тисяч гривень — їм субсидію не призначать.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 15 квітня схвалив проєкт постанови, яким посилив адресність надання житлових субсидій для забезпечення державної соціальної підтримки населення.