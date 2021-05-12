Близько 70% сміття в Чорному морі становить пластик - експерт

Чорне море на 68% засмічено пластиком, який становить основну екологічну загрозу морській фауні.

Про це повідомила експерт проєкту ЄС EMBLAS з посиленого моніторингу Чорного моря Олена Марушевська на брифінгу в Укрінформі на тему: «Національні виклики стану та потенціалу управління морським середовищем у контексті глобальної та європейської морської політики».

«Щогодини великими річками України до Чорного моря потрапляє від 8 до 50 шматочків різного сміття – це насамперед недопалки, пластикові стаканчики й пляшки, різні упаковки з пляжів. З річок насамперед переносяться пластикові пляшки – це 20%. У сміттєвих плямах в Чорному морі 68% – це пластик, і вже не зрозуміло, чи це пляшки, чи пакування, чи взуття – воно вже все видозмінено морем», – розповіла Марушевська.

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За її словами, крім того, що сміття знижує туристичний потенціал, воно також є транспортером шкідливих хімічних речовин, новим штучним біотопом на заміну природнім і капканом для морських тварин, які помирають, ковтаючи пластик.

«Велике ючасто розпадається на дрібне сміття, на мікропластик – часточки розміром до 5 мм, які дуже легко заковтуються морськими мешканцями. Ми це спостерігаємо й на мертвих птахах, половину шлунку яких забито шматочками пластика», – зазначила вона.

До того ж, за її словами, науковці спостерігають, як на пластикових відходах у морі розвиваються нові види життя, які символізують забруднення.

Експерт наголосила, що стратегією попередження морського сміття є лише утилізація й переробка пластику, і навела приклад успішного проєкту за підтримки EMBLAS «Неліквідний пластик – нове життя у бруківці» з переробки навіть невідсортованого сміття.

«Для всіх цих одноразових пластикових тарілок, виделок, стаканчиків, які ніде не приймають як вторсировину, було розроблено спеціальне обладнання, яке умовно виглядає як такий собі котел, який переплавляє все, і виходить специфічна суміш, з якої можна робити бруківку, яка дуже легка, кольорова і на дотик дуже приємна порівняно з іншою бруківкою чи асфальтом. Приносите сміття й отримується щось цікаве й корисне у відповідь», - розповіла Марушевська.

Захід було організовано Міжнародною Чорноморською екологічною мережею й спрямовано на розвиток використання сучасних інструментів екологічного управління морським середовищем серед зацікавлених сторін та широкого загалу шляхом інформування найбільш зацікавлених стейкхолдерів, профільних агенцій, представників громадянського суспільства, бізнесу та вищих навчальних закладів.