Вчені винайшли, як видалити мікропластик з води за допомогою бактерій

Науковці з Гонконзького політехнічного університету винайшли спосіб, як видаляти мікропластик з води.

Як передає Укрінформ із посиланням на The Guardian, для цього вони пропонують використовувати спеціально створену бактеріальну плівку.

Так, бактерії схильні групуватися і прилипати до поверхонь. Через це утворюється біоплівка — липка речовина, прикладом якої є зубний наліт. Учені хочуть використати цю властивість, щоб прибрати пластик із забрудненої води.

Для цього вони розробили біоплівку Pseudomonas aeruginosa. Вона здатна вловлювати й групувати мікропластик, через що він опускається на дно води. Після скупчення ці частинки можна збирати з дна і переробляти.

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Поки що ці результати науковців є попередніми й потребують подальших досліджень. Зокрема, випробування проводили із використанням штаму бактерій, який може бути небезпечним для людей. Однак учені вважають, що цей метод також можна використати з безпечними бактеріями.

Надалі дослідники також планують модифікувати бактерії, які живуть у стічних водах і можуть створювати біоплівку. Таким чином науковці хочуть завадити мікропластику потрапляти у світовий океан.