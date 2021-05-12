Зеленський нагородив прикордонника, пораненого під час нападу у Петербурзі

Президент України відзначив офіцера-прикордонника, який отримав ножові поранення під час виконання обов’язків в Генконсульстві України у Санкт-Петербурзі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Капітан Дмитро Пронько нагороджений медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня, відповідно до Указу Президента України 182/2021 про відзначення державними нагородами України.

Як повідомлялось, 19 лютого цього року в Санкт-Петербурзі, в Генконсульстві України на військовослужбовця Держприкордонслужби, який виконує завдання з охорони закордонних дипломатичних установ України, напав чоловік з ножем. Він завдав прикордоннику декілька ножових поранень.

Росіянин без пояснення та видимих на те причин накинувся на військовослужбовця одразу, щойно йому відчинили двері. Лише завдяки реакції прикордонника, завдані йому поранення виявилися несмертельними.

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Співробітники Генконсульства України негайно викликали на місце швидку допомогу. До її приїзду інший військовослужбовець Державної прикордонної служби України надав пораненому первинну медичну допомогу.

Наразі військовослужбовець почувається добре та продовжує виконувати службові обов’язки.

Фото: dpsu.gov.ua