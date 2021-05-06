З нагоди Дня піхоти Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 15 піхотинців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Президента.

Згідно з Указом №183/2021 «Про відзначення державними нагородами України», за самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку нагороджено 15 осіб.

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Медаллю «За військову службу Україні» відзначено 11 військовослужбовців, ще чотирьох нагороджено медаллю «Захиснику Вітчизни».

«Піхотинці по праву вважаються найчисленнішою частиною українського війська. Вони щоденно тримають удар та демонструють непереможний характер, відвагу й мужність на сході України. Шануємо пам'ять воїнів-піхотинців, полеглих у боротьбі за свободу й незалежність України, та дякуємо військовим за героїзм і вагомий внесок в оборону країни», - зазначив Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 травня в Україні відзначається День піхоти. Свято встановлено указом Президента від 19 квітня 2019 року з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.

Фото: president.gov.ua