Зеленський привітав піхотинців з професійним святом

Президент Володимир Зеленський привітав українських воїнів-піхотинців з їхнім професійним святом - Днем піхоти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони.

«Піхотинці по праву вважаються найчисельнішою частиною українського війська, яку вирізняють фізична і психологічна витривалість, стійкість та здатність діяти в надскладних умовах сучасної війни. Загартовані в боях українські воїни-піхотинці вміють тримати удар, щоденно демонструють непереможний характер, відвагу і мужність, доводять, що їх воля до перемоги - нездоланна», - йдеться у вітанні глави держави.

Зеленський зазначив, що і в день свого професійного свята українська піхота продовжує впевнено протистояти ворогу, дає гідну відсіч російському агресору на сході України.

Читайте також: Поранені у 2021 році піхотинці отримають грошові премії

«Вшановуючи славних воїнів-піхотинців, низько вклоняємося світлій пам’яті полеглих та згадуємо усіх, хто загинув у боротьбі за свободу і незалежність України», - підкреслив Президент.

Він висловив вдячність військовослужбовцям та ветеранам піхоти за самовіддане виконання службового обов’язку, мужність, героїзм і вагомий внесок у загальну справу оборони України.

«Переконаний, що ви й надалі надійно стоятимете на варті незалежності та територіальної цілісності нашої держави. Бажаю вам і вашими рідним міцного здоров’я, добробуту та нових звершень в ім’я нашої перемоги», - зазначив глава держави.

Як повідомлялося, 6 травня в Україні відзначається День піхоти. Свято встановлено указом Президента від 19 квітня 2019 року з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.