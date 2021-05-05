Поранені у 2021 році піхотинці отримають грошові премії

Поранені у 2021 році піхотинці отримають грошові премії

Укрінформ
Напередодні Дня піхоти, який згідно з Указом Президента відзначається щороку 6 травня, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський підписав наказ про нагородження грошовими преміями 35 військовослужбовців Сухопутних військ, які отримали поранення у 2021 році.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

«За старанність, розумну ініціативу, сумлінне виконання бойових (спеціальних) завдань воїнами-піхотинцями механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, мужність і героїзм, виявлений у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України та з нагоди відзначення професійного свята – Дня піхоти», – йдеться у документі.

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Як зазначається, військовослужбовці отримають премії 5 та 10 тисяч гривень залежно від тяжкості поранення.

За словами Сирського, жодні гроші не повернуть людям здоров’я, однак така допомога є свідченням підтримки командування та поваги до подвигу військовослужбовців.

Премії виплачуються відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та наказу Міністерства оборони України «Про бюджетну політику МО України на 2021 рік.

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