Зеленський привітав піхотинців з професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців та ветеранів з Днем піхоти та наголосив, що це свято впевнених у своїй силі воїнів.

Вітання опубліковане на сайті Президента 6 травня.

"Вітаю вас із професійним святом - Днем піхоти. Це свято мужніх та впевнених у своїй силі воїнів, які складають основу механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин та підрозділів Збройних Сил України", - йдеться у вітанні.

Зеленський також зауважив, що бути піхотинцями нелегко, адже саме на їхні плечі війна покладає найбільший тягар випробовувань і труднощів.

"Саме ви першими стаєте на шляху ворога, відбиваєте його атаки та рішуче просуваєтесь назустріч небезпеці, виборюючи для нашої держави те, що належить їй по праву. І сьогодні, у день свого професійного свята, українська піхота продовжує впевнено виконувати складні завдання на лінії бойового зіткнення, дає гідну відсіч російському агресору, стримує його збройні провокації та підступні обстріли", - йдеться у вітанні.

Від імені Українського народу Зеленський висловлює щиру подяку особовому складу та ветеранам піхоти за сумлінне виконання конституційного обов'язку, стійкість і героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України.

Читайте також: Зеленський вніс зміни до положення про військову службу в СБУ

"У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам’ять! Переконаний, що українські піхотинці й надалі надійно стоятимуть на захисті свободи і незалежності нашої держави", - додав Президент.

Зеленський побажав піхотинцям та їхнім рідним міцного здоров’я, добробуту, незламності духу, нових успіхів і перемог в ім'я Вітчизни.

6 травня в Україні відзначається День піхоти. Свято встановлено указом Президента України від 19 квітня 2019 року, з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.

Фото: МОУ