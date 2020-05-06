Зеленський привітав піхотинців з професійним святом
Вітання опубліковане на сайті Президента 6 травня.
"Вітаю вас із професійним святом - Днем піхоти. Це свято мужніх та впевнених у своїй силі воїнів, які складають основу механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин та підрозділів Збройних Сил України", - йдеться у вітанні.
Зеленський також зауважив, що бути піхотинцями нелегко, адже саме на їхні плечі війна покладає найбільший тягар випробовувань і труднощів.
"Саме ви першими стаєте на шляху ворога, відбиваєте його атаки та рішуче просуваєтесь назустріч небезпеці, виборюючи для нашої держави те, що належить їй по праву. І сьогодні, у день свого професійного свята, українська піхота продовжує впевнено виконувати складні завдання на лінії бойового зіткнення, дає гідну відсіч російському агресору, стримує його збройні провокації та підступні обстріли", - йдеться у вітанні.
Від імені Українського народу Зеленський висловлює щиру подяку особовому складу та ветеранам піхоти за сумлінне виконання конституційного обов'язку, стійкість і героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України.
"У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам’ять! Переконаний, що українські піхотинці й надалі надійно стоятимуть на захисті свободи і незалежності нашої держави", - додав Президент.
Зеленський побажав піхотинцям та їхнім рідним міцного здоров’я, добробуту, незламності духу, нових успіхів і перемог в ім'я Вітчизни.
6 травня в Україні відзначається День піхоти. Свято встановлено указом Президента України від 19 квітня 2019 року, з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.
Фото: МОУ