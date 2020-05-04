Зеленський вніс зміни до положення про військову службу в СБУ

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України.

Відповідний указ №165/2020 опублікований на сайті глави держави.

Документом, зокрема, передбачається, що громадяни України приймаються на військову службу за контрактом до СБУ відповідно до Закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

Цим же законом визначається і граничний вік перебування на військовій службі у спецслужбі.

Крім того, у пункті 13 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"з військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади або військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу та оволоділи спеціальностями льотного складу авіації і приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, – 10 років, а з тими, хто оволодів іншими спеціальностями і приймається на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, – 5 років", - зазначається в документі.

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Водночас, відповідно до внесених змін, із списків особового складу СБУ військовослужбовець не виключається та контракт не припиняється (не розривається) у разі перебування на лікуванні; захоплення в полон або заручником, а також інтернування у нейтральну державу; безвісної відсутності – до визнання його в установленому порядку безвісно відсутнім або оголошення померлим; настання інших випадків, визначених законодавством.

Загиблий (померлий) військовослужбовець виключається із списків особового складу Служби безпеки з наступного після загибелі (смерті) дня, військовослужбовець, визнаний у встановленому законом порядку безвісно відсутнім або оголошений померлим, – з дня набрання законної сили рішенням суду.

Фото: Офіс Президента