В Україні зросте прожитковий мінімум - уряд розробляє нову формулу

Профільні міністерства готують пропозиції щодо встановлення справедливого прожиткового мінімуму.

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Телеграмі після наради з керівництвом низки відомств.

«У межах ініціативи Президента з подолання бідності в Україні працюємо над встановленням справедливого прожиткового мінімуму. Обговорили це питання на спільній нараді з Мінсоцполітики, Мінфіном, Мінекономіки, Офісом Президента, профільним комітетом Верховної Ради та науковцями», - написав Шмигаль.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський раніше наголошував на тому, прожитковий мінімум повинен збільшуватися та стати реальним.

Прем'єр-міністр Шмигаль на початку лютого заявив про намір змінити нормативи визначення прожиткового мінімуму та формули розрахунку основних соціальних виплат.