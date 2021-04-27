До прожиткового мінімуму пропонують включити вартість мобільного зв’язку та інтернету

Міністерство цифрової трансформації України пропонує Верховній Раді внести до прожиткового мінімуму вартість послуг мобільного зв’язку та інтернету.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Телеграмі.

До прожиткового мінімуму входить набір продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, достатній для забезпечення нормального функціонування організму людини, задоволення основних соціальних і культурних потреб. Міністерство пропонує розширити цей перелік і наголошує, що мобільний зв’язок і доступ до інтернету — теж базові потреби сучасної людини.

Зазначається, що мобільний зв'язок та доступ до інтернету дозволяють: оперативно викликати швидку медичну допомогу чи поліцію; навчатися онлайн; працювати дистанційно; планувати відпочинок і купувати квитки для подорожей; скаржитися на корупціонерів; вказувати владі на її бездіяльність; не втратити паспорт громадянина України, користуючись електронним документом.

Як повідомляв Укрінформ, Мінсоцполітики внесло до парламенту низку законопроєктів, які спрямовані на виконання указу Президента Володимира Зеленського та програми діяльності уряду щодо запровадження в Україні нової методології обчислення прожиткового мінімуму.

Уряд пропонує, щоб прожитковий мінімум визначався та застосовувався винятково для визначення основних соціальних гарантій, які є для особи основним джерелом доходів: мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям тощо. Також пропонується запровадити нормативи для розрахунку соціальних виплат і зборів - так звані базові величини для соціальних виплат на дітей, соціальних виплат населенню, грошових платежів і стягнень, адміністративних зборів.

У законі "Про Державний бюджет України на 2021 рік" встановлено такий прожитковий мінімум на одну особу на місяць: із 1 січня – 2 189 грн, із 1 липня – 2 294 грн, з 1 грудня – 2 393 грн.