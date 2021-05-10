План заходів до Дня Незалежності презентують на форумі «Україна 30» – Ткаченко

Презентація плану заходів до 30-річчя Незалежності України відбудеться на форумі «Україна 30».

Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко розповів в інтерв’ю Радіо «Свобода».

«Незабаром на форумі «Україна-2030» буде презентація заходів, які заплановані... Є дуже багато цікавих напрацювань», – сказав міністр.

За його словами, триває організація заходів, які відбуватимуться не тільки 22-го, 24-го серпня, а й упродовж всього року.

«Ми у співпраці, у тому числі з ОДА, проговорювали реакції, які будуть відбуватися по всій країні», – додав Ткаченко.

Крім цього, він зазначив, що розроблено спільний бренд, під яким всі заходи будуть проходити.

Як повідомляв Укрінформ, 23 березня 2021 року оргкомітет з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України затвердив план заходів до Дня Незалежності України.

Кабінет Міністрів 2 грудня 2020 року ухвалив розпорядження про утворення організаційного комітету з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності.

До складу комітету увійшли віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та інші урядовці, керівництво Київської міської державної адміністрації, Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, Нацполіції, Служби безпеки, Національного банку та народні депутати, представник громадських організацій та постійний представник глави держави у Криму.

День Незалежності України відзначається 24 серпня. У 2021 році свято припадає на вівторок.