Президент нагадав, що у Другій світовій загинули понад вісім мільйонів українців

Президент нагадав, що у Другій світовій загинули понад вісім мільйонів українців

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Укрінформ
Українські військові зараз боронять Україну на сході, як предки українців 76 років тому під час Другої світової війни.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні, оприлюдненому у Телеграмі.

"Сьогодні наші мужні хлопці та дівчата боронять Українську державу, наш суверенітет і територіальну цілісність. Заради миру й процвітання незалежної України. Заради наступних поколінь. Заради того ж самого, за що 76 років тому наші дідусі та бабусі з кожного куточка України захищали рідну землю, боролися з нацизмом та перемогли", - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що за квиток у цей світ наші предки заплатили понад вісім мільйонів людських життів.

"Понад вісім мільйонів загиблих українців. Більше, ніж населення Києва, Одеси, Харкова, Львова та Дніпра разом узятих", - сказав Президент.

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Зеленський звернув увагу, що у світі, де існує понад сім тисяч різних мов, є одна, особлива, яка щороку 8 травня, у День пам’яті та примирення, об’єднує багато народів світу: "Коли ми плачемо однією мовою. Коли ми мовчимо однією мовою. Це мова безмежної шани й поваги до пам’яті про мільйони людей, які загинули у Другій світовій війні».

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Він додав, що як і торік, перебуває на Луганщині, в Міловському районі, неподалік села Півнівка, де в грудні 1942-го року почалося вигнання гітлерівських окупантів з української землі.

"Сьогодні в цьому місці з’явився Дзвін пам’яті. Кожен його удар означає, що ми ніколи не забудемо, що зробили наші предки, щоб наступні покоління українців могли вільно жити на своїй землі, у своїй державі в мирі та злагоді. Вічна пам'ять усім, хто загинув під час Другої і, вірю, останньої світової війни", - сказав Президент.

Як повідомлялося, торік 9 травня Президент Володимир Зеленський анонсував проєкт меморіальних символів та встановлення на Луганщині, Закарпатті, Донецьку та Сімферополі чотирьох дзвонив - пам'яті, перемоги, миру та єдності.

Через рік у Міловому на Луганщині та в Ужгороді на Закарпатті встановили Дзвін пам’яті і Дзвін примирення.

Фото: ОП

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