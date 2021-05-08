Президент нагадав, що у Другій світовій загинули понад вісім мільйонів українців

Українські військові зараз боронять Україну на сході, як предки українців 76 років тому під час Другої світової війни.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні, оприлюдненому у Телеграмі.

"Сьогодні наші мужні хлопці та дівчата боронять Українську державу, наш суверенітет і територіальну цілісність. Заради миру й процвітання незалежної України. Заради наступних поколінь. Заради того ж самого, за що 76 років тому наші дідусі та бабусі з кожного куточка України захищали рідну землю, боролися з нацизмом та перемогли", - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що за квиток у цей світ наші предки заплатили понад вісім мільйонів людських життів.

"Понад вісім мільйонів загиблих українців. Більше, ніж населення Києва, Одеси, Харкова, Львова та Дніпра разом узятих", - сказав Президент.

Зеленський звернув увагу, що у світі, де існує понад сім тисяч різних мов, є одна, особлива, яка щороку 8 травня, у День пам’яті та примирення, об’єднує багато народів світу: "Коли ми плачемо однією мовою. Коли ми мовчимо однією мовою. Це мова безмежної шани й поваги до пам’яті про мільйони людей, які загинули у Другій світовій війні».

Він додав, що як і торік, перебуває на Луганщині, в Міловському районі, неподалік села Півнівка, де в грудні 1942-го року почалося вигнання гітлерівських окупантів з української землі.

"Сьогодні в цьому місці з’явився Дзвін пам’яті. Кожен його удар означає, що ми ніколи не забудемо, що зробили наші предки, щоб наступні покоління українців могли вільно жити на своїй землі, у своїй державі в мирі та злагоді. Вічна пам'ять усім, хто загинув під час Другої і, вірю, останньої світової війни", - сказав Президент.

Як повідомлялося, торік 9 травня Президент Володимир Зеленський анонсував проєкт меморіальних символів та встановлення на Луганщині, Закарпатті, Донецьку та Сімферополі чотирьох дзвонив - пам'яті, перемоги, миру та єдності.

Через рік у Міловому на Луганщині та в Ужгороді на Закарпатті встановили Дзвін пам’яті і Дзвін примирення.

Фото: ОП