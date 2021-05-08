Посол закликає Бундестаг підтримати будівництво меморіалу українським жертвам нацизму

Посол України у ФРН Андрій Мельник закликає німецький парламент ухвалити рішення про спорудження меморіалу українським жертвам нацизму в Берліні для гідного вшанування пам'яті мільйонів загиблих.

Про це Андрій Мельник заявив напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в інтерв’ю німецькому інформаційному агентству Redaktions Netzwerk Deutschland/RND, передає Укрінформ.

«Ми, українці, дуже розчаровані тим, що Бундестаг відхилив наше прохання встановити у Берліні меморіал українським жертвам нацизму, тоді як одночасно було схвалено окреме місце пам’яті для польських жертв війни», - сказав Мельник.

Українці, за його словами, тішаться за своїх польських друзів, але не можуть сприйняти «подвійні стандарти німецької політики пам’яті».

Мельник нагадав, що проти гітлерівської Німеччини заради звільнення Європи від нацистської тиранії у складі Червоної армії воювали понад 6 мільйонів українців та ще 250 тисяч - у військах союзників. Понад 3 мільйони із них загинули на полі бою або ж стали військовополоненими, були замордовані, зазнали катувань. Загалом, підкреслив посол, щонайменше 8 мільйонів жителів України втратили життя, у тому числі понад 5 мільйонів мирних людей, включаючи 1,6 млн українських євреїв, яких було вбито. Крім того, понад 2,3 мільйона українців були вивезені до Третього рейху на примусові роботи, де їх перетворили на рабів.

Дипломат вважає прикрим той факт, що для німецької громадськості ці величезні людські втрати залишаються майже невідомими. За його словами, «біла пляма у німецькій культурі історичної пам’яті має бути терміново і чесно опрацьована й усунута». Саме тому Україна закликає парламент ФРН «ухвалити справедливе рішення і спорудити окремий меморіал у самому серці федеральної столиці задля гідного вшанування мільйонів українських жертв нацизму».

«Як головний театр військових дій Другої світової війни Україна до 1944 року була окупована і цілковито спустошена Вермахтом. Тож відмова українцям у власному пам’ятнику ставить під загрозу взаєморозуміння поміж народами і водночас надсилає Києву абсолютно хибний сигнал», - додав Мельник. Він переконаний, що «ця сумнівна страусина політика має бути виправлена».

Як відомо, у Другій світовій війні Україна зазнала найбільших втрат не тільки серед радянських республік, а й усіх країн світу. За різними оцінками, загинули від 8 млн до 10 млн людей, 10 млн втратили домівки. На цілковиті руїни було перетворено понад 700 міст та містечок, майже 30 тис. сіл.

Водночас вихідці з України зробили значний внесок у перемогу над нацизмом. Близько 6 млн воювали в Радянській армії, в армії Польщі - 120 тис., США - 80 тис. Великої Британії та Канади - 45 тис. Окрім того, в лавах УПА перебувало до 100 тис. осіб.