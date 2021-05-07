СБУ затримала банду рекетирів, яка викрадала та катувала людей

Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального злочинного угруповання, учасники якого причетні до скоєння тяжких злочинів, зокрема, викрадення людей і вимагання великих сум коштів.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, передає Укрінформ.

У ході синхронних операцій одразу в декількох областях України було затримано семеро чоловіків. Четверо із них – члени одного із добровольчих батальйонів.

За попередніми даними слідства, учасники злочинного угруповання мали корупційні зв’язки у правоохоронних органах. Це давало їм доступ до матеріалів кримінальних проваджень, а також конфіденційної інформації стосовно фігурантів цих проваджень, які потім ставали «жертвами» злочинців. На основі отриманої інформації, зловмисники, застосовуючи психологічний тиск, погрожуючи насильством та фізичною розправою, вимагали гроші у громадян.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання 35 тис. доларів у двох мешканців Київської області, які підозрювались у вчиненні кримінального злочину. Для отримання зазначеної суми зловмисники викрали одного з потерпілих та завдали йому тяжких тілесних ушкоджень.

Співробітники СБУ затримали зловмисників у Київській та Чернігівській областях. Це відбулося після одержання частини коштів від потерпілого у розмірі 8 тис. доларів.

Усім затриманим оголошено про підозру у межах кримінального провадження, розпочатого за ч 3 ст. 28; ч 2 ст. 127; ч 3 ст. 146 та ч 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (Вимагання). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Операція з викриття та затримання зловмисників проводилась Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, Управлінням СБ України в Чернігівській області та у взаємодії із слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Бориспільської окружної прокуратури.

Як повідомляв Укрінформ, на Харківщині суд ухвалив узяти під варту п'ятьох членів злочинної групи, яких затримали за підозрою у вимаганні 700 тис. доларів у власника фермерського господарства у Лозівському районі.

Фото: СБУ