СБУ затримала банду рекетирів, яка викрадала та катувала людей

СБУ затримала банду рекетирів, яка викрадала та катувала людей

Відео
Укрінформ
Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального злочинного угруповання, учасники якого причетні до скоєння тяжких злочинів, зокрема, викрадення людей і вимагання великих сум коштів.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, передає Укрінформ.

У ході синхронних операцій одразу в декількох областях України було затримано семеро чоловіків. Четверо із них – члени одного із добровольчих батальйонів.

За попередніми даними слідства, учасники злочинного угруповання мали корупційні зв’язки у правоохоронних органах. Це давало їм доступ до матеріалів кримінальних проваджень, а також конфіденційної інформації стосовно фігурантів цих проваджень, які потім ставали «жертвами» злочинців. На основі отриманої інформації, зловмисники, застосовуючи психологічний тиск, погрожуючи насильством та фізичною розправою, вимагали гроші у громадян.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання 35 тис. доларів у двох мешканців Київської області, які підозрювались у вчиненні кримінального злочину. Для отримання зазначеної суми зловмисники викрали одного з потерпілих та завдали йому тяжких тілесних ушкоджень.

Читайте також: До суду передали справу банди, яка викрала столичного бізнесмена

Співробітники СБУ затримали зловмисників у Київській та Чернігівській областях. Це відбулося після одержання частини коштів від потерпілого у розмірі 8 тис. доларів.

Усім затриманим оголошено про підозру у межах кримінального провадження, розпочатого за ч 3 ст. 28; ч 2 ст. 127; ч 3 ст. 146 та ч 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (Вимагання). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Операція з викриття та затримання зловмисників проводилась Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, Управлінням СБ України в Чернігівській області та у взаємодії із слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Бориспільської окружної прокуратури.

Читайте також: СБУ викрила банду, яка торгувала «липовими» паспортами країн Євросоюзу

Як повідомляв Укрінформ, на Харківщині суд ухвалив узяти під варту п'ятьох членів злочинної групи, яких затримали за підозрою у вимаганні 700 тис. доларів у власника фермерського господарства у Лозівському районі.

Фото: СБУ

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-