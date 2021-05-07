До суду передали справу банди, яка викрала столичного бізнесмена
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.
«До злочинного угруповання входило п’ятеро осіб. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», - йдеться у повідомленні.
У липні минулого року на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що невідомі викрали чоловіка поблизу станції метрополітену «Дорогожичі» у Шевченківському районі столиці.
Оперативники разом зі співробітниками спецпідрозділу КОРД одразу розпочали спецоперацію визволення заручника, який виявився бізнесменом. Згодом правоохоронці затримали п’ятьох осіб, які викрали потерпілого та знущалися з нього.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчі повідомили учасникам угруповання про підозру у скоєнні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 189 (Вимагання), ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 2 ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу.
Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом правоохоронці скерували до Шевченківського районного суду.