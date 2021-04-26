СБУ викрила банду, яка торгувала «липовими» паспортами країн Євросоюзу

СБУ викрила банду, яка торгувала «липовими» паспортами країн Євросоюзу

Фото
Укрінформ
Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи, яка спеціалізувалась на незаконному переправленні іноземців та українців до країн ЄС.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, передає Укрінформ.

«Ділки виготовляли підроблені паспорти європейських держав і трудові контракти в Євросоюзі», - йдеться в повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що угруповання діяло протягом останніх трьох років. Щомісяця «послугами» користувалось від 5 до 10 клієнтів. Вартість одного підробленого паспорта становила 2,5 тис. дол., вартість «липового» трудового контракту від 600 до 800 доларів.

Читайте також: В Україні викрили схему легалізації іноземців - ділки прикривалися «зв’язками» в ОП

Правоохоронці у ході спецоперації затримали на Київщині організатора злочинної схеми. Він передавав іноземцям два підроблені паспорти однієї з країн ЄС. Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

У ході слідчих дій за місцями проживання учасників угруповання, адресами виготовлення і зберігання підроблених документів у Черкаській та Закарпатській областях вилучено: підроблені паспорти і трудові контракти; засоби зв’язку та чорнові записи; готівку, ймовірно отриману злочинним шляхом; інші докази протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо оголошення ще 3-ом учасникам угруповання підозр у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого організованою групою та з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-