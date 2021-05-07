Торік майже 1,5 тисячі дітей з окупованих територій втупили до українських вишів

У 2020 році, завдяки освітнім центрам «Донбас-Україна» і «Крим-Україна», майже 1,5 тисячі дітей з окупованих територій стали студентами українських вишів.

Про це повідомляє телеканал «Дом», передає Укрінформ.

«Майже 1,5 тисячі дітей з окупованого Криму та ОРДЛО стали студентами українських вишів у 2020 році, завдяки освітнім центрам «Донбас-Україна» і «Крим-Україна», - повідомляє телеканал «Дом».

За словами директора освітнього центру «Донбас-Україна» в Луганському національному аграрному університеті Лариси Васюренко, у 2020 році тільки до Харківського національного політехнічного університету на бюджет вступили 150 абітурієнтів з окупованих територій. Ще 10 жителів Луганської і Донецької областей навчаються на контрактній основі.

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Загалом у Харкові освітні центри «Донбас-Україна» і «Крим-Україна» діють при 20 вишах. До них можна звертатися, навіть не маючи паспорта чи документа про освіту.

«Можуть вступати без паспорта, маючи лише свідоцтво про народження, - ми тут сприяємо в отриманні українського паспорта. Також можуть вступати, не маючи документа про освіту", - розповіла Васюренко.

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Зазначається, що цього року освітні центри «Донбас-Україна» і «Крим -Україна» відкриються 7 червня. До того часу, за словами співробітників центрів, абітурієнти можуть отримати консультації телефоном і в соціальних мережах.

Як повідомлялося, у 2021 році для організації вступу до закладів вищої, професійної передвищої і професійної (професійно-технічної) освіти через освітні центри «Донбас-Україна» і «Крим-Україна» Міністерством освіти і науки затверджений новий Порядок прийому осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької і Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення.