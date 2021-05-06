У ВР зареєстрували законопроєкт про онлайн-реєстрацію місця проживання

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, який запровадить онлайн-реєстрацію місця проживання для всіх громадян та скасує штамп про прописку у паспорті або довідку про прописку для ID-картки.

Як передає Укрінформ, про це розповів віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю "Громадському радіо", повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Цим законом ми скасовуємо штамп у паспорті та витяг з ID-картки про прописку. Більше не буде потреби ходити в ЦНАПи чи військкомати. Достатньо лише авторизуватися в застосунку Дія чи на порталі та зробити декілька кліків. Також ми відв’яжемо прописку від багатьох життєвих ситуацій, де вона справді не є потрібною. Наприклад, оформлення пенсій або отримання високоспеціалізованої медичної допомоги", - сказав Федоров.

За його словами, кожен третій українець прописаний не за фактичним місцем проживання, а приблизно 1 млн людей не мають прописки взагалі. Новий законопроєкт зробить цю зміну місця реєстрації декларативною.

“На порталі Дія потрібно буде лише вказати адресу, за якою фактично проживаєте. Ті, в кого вже є нерухомість, отримають прописку за добу. Для декларування місця проживання в іншому місці (наприклад, у квартирі орендодавця) потрібна буде його згода, яку він теж може дати онлайн", — зазначив віцепрем'єр-міністр.

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Він додав, що після ухвалення законопроєкту головним завданням чиновників буде не вимагання купи довідок, а перевірка місця проживання в онлайн-системі:

"Ми перекладаємо зберігання цих даних з українців на онлайн-систему. Це абсурд, коли держава вимагає в тебе документ, яким сама ж і володіє. Українці більше не витрачатимуть тижні свого часу, щоб просто повідомити державі, де вони живуть", - наголосив очільник Мінцифри.

Законопроєкт №5463 "Про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні" було зареєстровано у парламенті 5 травня.

Як повідомляв Укрінформ, Мінцифри планує запустити послугу з онлайн-реєстрації місця проживання до кінця 2021 року.