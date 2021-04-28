Уряд змінив порядок обстеження зданих в експлуатацію об’єктів будівництва

Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, відповідно до яких результати обстеження мають відображатися у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 28 квітня.

Згідно з текстом пояснювальної записки до постанови, документ вдосконалює процедуру обстеження об’єктів будівництва шляхом забезпечення відкритого доступу до інформації про результати обстеження, паспорти об’єктів та відповідальних виконавців обстеження у Реєстрі будівельної діяльності з наданням відкритого безоплатного доступу у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

Крім цього, ухвалена постанова конкретизує нормативні положення стосовно основних вимог до будівель і споруд по відношенню до яких здійснюється оцінка відповідності об’єктів, кваліфікаційних вимог до виконавців обстеження у будівництві та періодичності проведення таких обстежень.

Як повідомляв Укрінформ, уряд на засіданні 1 липня 2020 року ухвалив постанову №559 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва», розроблену Мінцифри спільно з Мінрегіоном. Експериментальним проєктом передбачено створення та внесення відомостей до Реєстру будівельної діяльності першої черги Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва.

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Планувалося, що проєкт діятиме до 31 березня 2021року. Уряд 31 березня 2021 року продовжив строк реалізації експериментального проєкту із запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва до 30 червня 2021 року.