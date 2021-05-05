Прикордонники не зафіксували жодних провокацій на Великдень

На Великодні свята ситуація на кордоні була стабільною, жодних провокацій прикордонники не зафіксували

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«Ситуація на кордоні на свята залишалась спокійною, жодних нестандартних ситуацій або провокацій ми не фіксували», - сказав речник

За його словами, на свята, як і прогнозувалось, пасажиропотік збільшився, однак не суттєво. Якщо до свята середньодобовий пасажиропотік становив 60-70 тисяч осіб, то у п’ятницю та суботу напередодні Великодня він зріс максимально до 90 тисяч осіб за добу в обох напрямках.

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Зараз пасажиропотік на кордні на рівні 50-60 тисяч осіб на добу, додав Демченко.

Як повідомлялось, 7 квітня уряд змінив умови перетину кордону України для деяких категорій мандрівників: відтепер від обов’язкової самоізоляції звільняються українці, які мають на руках негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не більше, ніж за 72, а не 48 годин. Серед інших змін: дітям-іноземцям та особам без громадянства, які не досягли 12 років, при перетині кордону на в’їзд не потрібно мати негативний ПЛР-тест.

Фото: ДПСУ