Прикордонники не зафіксували жодних провокацій на Великдень

Прикордонники не зафіксували жодних провокацій на Великдень

Ексклюзив
Укрінформ
На Великодні свята ситуація на кордоні була стабільною, жодних провокацій прикордонники не зафіксували

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«Ситуація на кордоні на свята залишалась спокійною, жодних нестандартних ситуацій або провокацій ми не фіксували», - сказав речник

За його словами, на свята, як і прогнозувалось, пасажиропотік збільшився, однак не суттєво. Якщо до свята середньодобовий пасажиропотік становив 60-70 тисяч осіб, то у п’ятницю та суботу напередодні Великодня він зріс максимально до 90 тисяч осіб за добу в обох напрямках.

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Зараз пасажиропотік на кордні на рівні 50-60 тисяч осіб на добу, додав Демченко.

Як повідомлялось, 7 квітня уряд змінив умови перетину кордону України для деяких категорій мандрівників: відтепер від обов’язкової самоізоляції звільняються українці, які мають на руках негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не більше, ніж за 72, а не 48 годин. Серед інших змін: дітям-іноземцям та особам без громадянства, які не досягли 12 років, при перетині кордону на в’їзд не потрібно мати негативний ПЛР-тест.

Фото: ДПСУ

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