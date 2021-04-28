Прикордонники збільшили кількість нарядів через Великодні свята

Прикордонники готуються до пропуску громадян на Великодні свята – збільшено кількість прикордонних нарядів, які здійснюють перевірку документів в пунктах пропуску.

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«Ми збільшили кількість нарядів на кордоні, на окремих напрямках встановлені пересувні комплекси прикордонного контролю на базі автомобіля, де здійснюються оформлення», - сказав він.

Демченко зауважив, що різкого збільшення пасажиропотоку не очікується. «Ми очікуємо, що пасажиропотік збільшиться, але різкого збільшення ми не прогнозуємо», - сказав речник.

За його словами, значно зменшився пасажиропотік на кордоні через пандемію. Раніше в святкові періоди кордон перетинали близько 300 тисяч осіб за добу, зараз прикордонники фіксують пасажиропотік на рівні близько 70 тисяч осіб за добу загалом на всіх ділянках кордону.

Речник порадив громадянам, які планують перетинати кордон завчасно підготуватись: зокрема, встановити додаток «Вдома» чи робити ПЛР-тести за 72 години до перетину кордону. Будь-яких послаблень на кордоні на Великодні свята не планується, наголосив Демченко.

«Норм які б послаблювали перетин кордону на цей період не було. Всі правила, які діяли, залишаються», - сказав він.

Як повідомлялось, 7 квітня уряд змінив умови перетину кордону України для деяких категорій мандрівників: відтепер від обов’язкової самоізоляції звільняються українці, які мають на руках негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не більше, ніж за 72, а не 48 годин. Серед інших змін: дітям-іноземцям та особам без громадянства, які не досягли 12 років, при перетині кордону на в’їзд не потрібно мати негативний ПЛР-тест.