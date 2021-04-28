Прикордонники збільшили кількість нарядів через Великодні свята

Прикордонники збільшили кількість нарядів через Великодні свята

Ексклюзив
Укрінформ
Прикордонники готуються до пропуску громадян на Великодні свята – збільшено кількість прикордонних нарядів, які здійснюють перевірку документів в пунктах пропуску.

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«Ми збільшили кількість нарядів на кордоні, на окремих напрямках встановлені пересувні комплекси прикордонного контролю на базі автомобіля, де здійснюються оформлення», - сказав він.

Демченко зауважив, що різкого збільшення пасажиропотоку не очікується. «Ми очікуємо, що пасажиропотік збільшиться, але різкого збільшення ми не прогнозуємо», - сказав речник.

За його словами, значно зменшився пасажиропотік на кордоні через пандемію. Раніше в святкові періоди кордон перетинали близько 300 тисяч осіб за добу, зараз прикордонники фіксують пасажиропотік на рівні близько 70 тисяч осіб за добу загалом на всіх ділянках кордону.

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Речник порадив громадянам, які планують перетинати кордон завчасно підготуватись: зокрема, встановити додаток «Вдома» чи робити ПЛР-тести за 72 години до перетину кордону. Будь-яких послаблень на кордоні на Великодні свята не планується, наголосив Демченко.

«Норм які б послаблювали перетин кордону на цей період не було. Всі правила, які діяли, залишаються», - сказав він.

Як повідомлялось, 7 квітня уряд змінив умови перетину кордону України для деяких категорій мандрівників: відтепер від обов’язкової самоізоляції звільняються українці, які мають на руках негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не більше, ніж за 72, а не 48 годин. Серед інших змін: дітям-іноземцям та особам без громадянства, які не досягли 12 років, при перетині кордону на в’їзд не потрібно мати негативний ПЛР-тест.

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