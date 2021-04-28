Стрільби і приховане пересування - навчання прикордонників на Донеччині

Для підтримання належного рівня злагодженості дій підрозділів Держприкордонслужби України у складі операції Об’єднаних сил на Донеччині проходять навчання з бойової підготовки.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, передає Укрінформ.

За програмою зборів відпрацьовувались в комплексі вогнева, тактична та інженерна підготовки. Тобто, прикордонники крім безпосередньо питань стрільб мали змогу вдосконалити способи прихованого пересування під час ведення бою, зайнятті вигідних вогневих позицій.

Водночас командирська ланка тренувалась керувати маневрами підрозділів.

Подібні навчання є справжнім вишколом для військовослужбовців, де кожен може підвищити рівень своєї професійної майстерності.

Як повідомлялося, на Волині пройшли антитерористичні навчання за участю працівників НГУ, СБУ, поліції та ДПСУ.

Фото: ДПСУ