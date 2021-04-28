Стрільби і приховане пересування - навчання прикордонників на Донеччині

Стрільби і приховане пересування - навчання прикордонників на Донеччині

Фото, відео
Укрінформ
Для підтримання належного рівня злагодженості дій підрозділів Держприкордонслужби України у складі операції Об’єднаних сил на Донеччині проходять навчання з бойової підготовки.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, передає Укрінформ. 

За програмою зборів відпрацьовувались в комплексі вогнева, тактична та інженерна підготовки. Тобто, прикордонники крім безпосередньо питань стрільб мали змогу вдосконалити способи прихованого пересування під час ведення бою, зайнятті вигідних вогневих позицій.

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Водночас командирська ланка тренувалась керувати маневрами підрозділів.

Подібні навчання є справжнім вишколом для військовослужбовців, де кожен може підвищити рівень своєї професійної майстерності.

Як повідомлялося, на Волині пройшли антитерористичні навчання за участю працівників НГУ, СБУ, поліції та ДПСУ.

Фото: ДПСУ

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