У християн східного обряду – Світлий або Обливаний понеділок

Сьогодні у християн східного обряду – православних та греко-католиків - у другий день Великодніх свят відзначають Світлий понеділок, або Поливаний понеділок.

Як передає Укрінформ із посиланням на Релігійну-інформаційну службу України, у цей день за церковною традицією продовжується возвеличення подвигу Христа, що переміг смерть і пекло.

Після Божественної Літургії духовенство разом з вірянами проходять навколо храму. Процесія заходить в усі чотири кути і сповіщає Євангеліє на чотири сторони світу, лунають святкові дзвони.

У цей день можна грати на дзвонах усім охочим.

Як зазначається, християнські обряди в Україні тісно переплелися з прадавніми народними звичаями, коли слов’яни обожествляли сили природи.

Інші назви Світлого понеділка – Поливаний, Обливаний, Волочильний – походять від ритуалів зустрічі весни, пробудження природи.

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Найпоширенішою є традиція обливати дівчат водою, яка особливо збереглася у західних регіонах країни. За традицією, увечері молодь збираються коло церкви, і молоді парубки обливають водою дівчат, щоб продемонструвати свою симпатію. Дівчина, зі свого боку, має подарувати хлопцеві крашанку. Проявлення такої уваги до дівчини часто говорить про майбутнє весілля. Обливання чистою холодною водою означає очищення тіла і душі й нагадує про обряд Хрещення.

Схожі традиції існують і в деяких країнах Європи - зокрема, у Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині: обливання водою себе, інших людей, а подекуди і будинків чистою джерельною водою - як символ весняного очищення.

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У Світлий понеділок є також традиція ходити в гості до родичів, друзів, пригощати один одного великодніми смаколиками, освяченими у церкві напередодні. “Христос воскрес!” – вітаються люди в цей день і обмінюються писанками. Діти відвідують своїх хрещених батьків, дідусів і бабусь, несуть їм пасхи та крашанки. Ті, своєю чергою, пригощають солодощами.

Ще однією традицією є гаївки із дівочими хороводами. Ці обрядові пісні присвячені весні та початку робіт у полі, називають ще веснянками, риндзівками, гагілками, ягілками.

У Світлий понеділок проводять гуляння в етнографічних музеях просто неба.

Зокрема, як повідомляє сайт Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогово), сьогодні на території музею з нагоди Обливаного понеділка пройдуть веснянки та гаївки.