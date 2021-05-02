У Михайлівський Золотоверхий собор доставили Благодатний вогонь

У Свято-Михайлівський Золотоверхий кафедральний собор Православної церкви України в Києві доставили благодатний вогонь з Єрусалима.

Про це йдеться в пресрелізі ПЦУ, переданому Укрінформу.

У Михайлівський Золотоверхий собор в Києві доставили Благодатний вогонь / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

"У світлий день Паски Христової, 2 травня 2021 року, з благословення предстоятеля ПЦУ Блаженнійшого митрополита Епіфанія намісник Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря архієпископ Вишгородский Агапіт зустрів Благодатний вогонь з Єрусалима. Вогонь було доставлено до кафедрального собору Православної церкви України рейсовим літаком вірянами та людьми доброї волі", - йдеться у релізі.

Як повідомлялося, у суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася церемонія сходження Благодатного вогню.

Влада Ізраїлю дозволила прибути за Благодатним вогнем літакам із 11 країн, зокрема з України.